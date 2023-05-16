Пятилетний мальчик из Петербурга упал в троллейбусе и попал в больницу из-за травм

Мальчика госпитализировали с травмами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские устанавливают обстоятельства после падения пятилетнего мальчика в троллейбусе. Ребенок был в транспорте вместе с мамой. Все произошло около пяти часов вечера 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Троллейбусом управляла 22-летняя девушка. Транспорт ехал по Невскому проспекту от Суворовского проспекта в сторону Дегтярной улицы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

С 2022 года девушка, которая управляла троллейбусом, 27 раз нарушала правила дорожного движения и привлекалась к административной ответственности.