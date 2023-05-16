«Газель» сбила 12-летнего велосипедиста на проспекте Ветеранов в Петербурге

Мальчик сломал ногу и палец стопы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал 12-летний мальчик на велосипеде. ДТП произошло около семи часов вечера 14 мая на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина на «Газели» ехал от проспекта Буденного. На перекрестке с Безымянной улицей водитель поворачивал налево и на пешеходном переходе столкнулся с велосипедистом. Ребенок переезжал дорогу на красный сигнал светофора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге мальчик сломал обе кости правой голени, один палец стопы. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Ребенка госпитализировали в больницу. Полицейские проводят проверку.

Известно, что водитель «Газели» за последний год два раза нарушал правила дорожного движения.