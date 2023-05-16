На КАД Петербурга закроют две полосы движения с 17 мая

На внешнем кольце КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова собираются ввести ограничения для проезда. На этот раз на время работ по ликвидации колеи будет закрыт проезд по двум полосам на внешнем кольце трассы между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе. Об этом 16 мая 2023 года сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 24 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - рассказали дорожники.

Отметим, что пока две полосы будут перекрыты для проведения работ, по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час для безопасности рабочих, а также остальных участников движения.

Все работы будут проходить с 41 по 40 километры КАД в круглосуточном режиме и в две смены.