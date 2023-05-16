Более 540 детских лагерей будут работать в Ленинградской области летом 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская область готовится к лету. А это значит, что в области начнут работать организация для отдыха и оздоровления детей. Откроют свои двери детские лагеря, а также лагеря дневного пребывания на базе школ. Об этом 16 мая 2023 года рассказал первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Илья Голубев.

- На территории области будут работать 544 организации отдыха и оздоровления. Более 80% – детские оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе школ. Они будут во всех 17 муниципальных округах, в том числе городском округе Сосновый бор, - сообщил Голубев.

Загородных лагерей, куда дети будут уезжать сразу на целую смену будет 63, из них 12 подведомственные Петербургу. Еще будут работать 24 лагеря труда и отдыха, где дети смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. Помимо этого будут работать два палаточных лагеря.