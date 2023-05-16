Фармкомпания инвестировала 2 млрд рублей в производство лекарств и БАДов в Петербурге

Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге фармкомпания Solopharm открыла новое производство лекарств и БАДов. Инвестиции в данный проект составили более 2 миллиардов рублей. Планируется, что новые мощности позволят выпускать десятки миллионов штук препаратов в год. Об этом 16 мая 2023 года пишет РБК Петербург.

- Для строительства очереди компания использовала площади существующего завода, которые были заняты не до конца профильными операциями. Но теперь в здании действующего завода нет ни одного лишнего квадратного метра. Чтобы дальше расширяться в сегменте жидких стерильных лекарств, нам нужно думать о строительстве нового завода — это возможно в горизонте 2-4 лет, - пишет издание со ссылкой на представителя компании.

Инвестиции в производство БАДов позволит выпускать около 105 миллионов капсул в год, а также препараты в форме стиков.