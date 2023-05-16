16-летний велосипедист попал под машину на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Подросток попал в больницу с переломами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 16-летний подросток. Авария случилась около трех часов дня 15 мая на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина ехала от улицы Маршала Казакова к Ленинскому проспекту на разрешающий сигнал светофора. Она не заметила парня на велосипеде и сбила его. Подросток начал переезжать дорогу на зеленый сигнал светофора, а заканчивал уже на красный, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Велосипедиста с травмами и переломами доставили в больницу. Известно, что женщина-водитель за последний год два раза нарушала правила дорожного движения и привлекалась к административной ответственности. Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.