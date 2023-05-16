Глава СК Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушениях во время строительства на Васильевском острове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель СК России поручил снова возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Напомним, компанию ЛСР обвинили из-за строительства жилищного комплекса на намыве Васильевского острова. Прокуратура отменила это дело, но Александр Бастрыкин просил возобновить его.

- 14 мая 2023 года председатель СК России подписал постановление о возбуждении уголовного дела, которое ранее отменил заместитель Генерального прокурора, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело на охранников, которые не пускали его на территорию намыва Васильевского острова. По его словам, сотрудники частной охранной фирмы превысили свои полномочия.