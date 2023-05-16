Спрос на загородные дома вырос на 20% за месяц в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти в этом году вырос спрос на загородную недвижимость. Так, например, в апреле этого года в СНТ было продано 9,4 тысяч участков. Это на 20 процентов больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет «Деловой Петербург» 16 мая.

- Всего за четыре месяца граждане заключили договоры купли–продажи на 27,2 тысячи участков. Рост год к году составил 22,4 процента, - сообщает издание.

По словам экспертов, такой рост мог произойти из-за недорогих объектов вторичного рынка. Также рынок этой недвижимости с осени стоял, а теперь вернулся отложенный спрос.

Сейчас желающие чаще покупают недорогие загородные дома стоимостью до 4,5 миллионов рублей в садоводствах. Участки тоже пользуются популярностью, но меньшей.