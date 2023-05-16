Северо-Запад сдал в 2022 году в утилизацию 660 кг люминесцентных ламп и 400 кг отработанных батареек

Семейный праздник «Зеленый Марафон» Сбера пройдет 20 мая в Приморском Парке Победы Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Запад выбирает экологию. Так, по итогам прошлого года при поддержке Сбера в регионе высажено почти 2 млн молодых деревьев, сокращено потребление бумаги вдвое по сравнению с 2021 годом, в переработку ушло около 14 тонн пластика, более 140 тонн макулатуры, 36 тонн металла и 125 тонн электронного оборудования. В компании добавляют, что также в утилизацию сдано 660 кг люминесцентных ламп и 400 кг отработанных батареек.

- Мы понимаем степень важности «зеленых» проектов, делающих наш мир лучше, - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. - Например, «Зеленый Марафон» Сбера, который пройдет 20 мая 2023 года в десятый раз, за все это время не только подарил российским регионам тысячи экологических инициатив, но и создал большое спортивное движение из сотрудников банка, их семей, друзей и просто любителей спорта по всей стране, популяризируя здоровый образ жизни и мотивируя на новые свершения.

В СЗФО большой семейный праздник – «Зеленый Марафон» Сбера – пройдет очно в Приморском Парке Победы Санкт-Петербурга и Южном парке Калининграда. С полным списком городов и условиями участи можно познакомиться сайте.