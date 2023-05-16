Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

Мужчина погиб из-за травм. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Транспортная полиция проводит проверку после смерти мужчины под поездом в Республике Карелия. Известно, что погибшему было 36 лет. Он приехал из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Сегодня рано утром в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в Лахденпохском районе на железнодорожной станции Яккима грузовой поезд сбил мужчину, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На место происшествия отправились полицейские со станции Сортавала. Они осмотрели место трагедии и опросили очевидцев.

По предварительной информации, пострадавший мужчина был пьян. Он шел вдоль железной дороги и не реагировал на сигналы машиниста. Тогда тот применил экстренное торможение, но избежать трагедии не получилось. Мужчина погиб на месте.

Полицейские Карелии проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.