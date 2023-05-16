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НовостиОбщество16 мая 2023 12:58

Свердловскую набережную в Петербурге отремонтируют до конца 2024 года

Работы на всем протяжении улицы уже начались
Анастасия НУРАДИЛОВА
Свердловскую набережную в Петербурге отремонтируют до конца 2024 года.

Свердловскую набережную в Петербурге отремонтируют до конца 2024 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свердловскую набережную начали ремонтировать в Петербурге. Она проходит по правому берегу Невы в Калининском и Красногвардейском районах. Ремонтные работы пройдут на всем участке – от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. О начавшемся ремонте 16 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

- В результате обследований выявлено, что 90% швов между гранитными плитами в подводной части набережной разрушены или имеют дефекты. Из-за этого вода легко проникает в берегоукрепительную стенку набережной, вымывая материал крепления плит и грунты засыпки, - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит также восстановить провалившийся асфальт. На всех лестничных сходах появится оборудование для спуска маломобильных групп населения. На набережной высадят кустарники и деревья. Завершить ремонтные работы планируется до конца 2024 года.