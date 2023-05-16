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НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:27

Сиделку отправили в колонию на 7 лет за убийство пенсионерки в Петербурге

Женщины выпивали, и разгорелась ссора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сиделку отправили в колонию на 7 лет за убийство пенсионерки в Петербурге.

Сиделку отправили в колонию на 7 лет за убийство пенсионерки в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор сиделке, которая убила свою подопечную. Все произошло 16 сентября прошлого года в коммунальной квартире на улице Подрезова. Женщины вместе выпивали дома, в квартире 63-летней потерпевшей. Внезапно они начали ссориться. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Сиделка напала на подопечную с ножом. Несколько раз она ударила ее в грудь. Из-за этого пенсионерка умерла, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подсудимая признала свою вину и объяснила, что поступила так из-за выпитого алкоголя. Когда поняла, что женщина умерла, сразу вызвала полицию.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Это время женщина проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.