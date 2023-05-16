Петербург посетили правнуки черкесов, спасших ленинградских детей во время Великой Отечественной войны

Детей провезли по историческим местам. Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" Сергеем Телешовым

В Петербурге провели культурно-образовательную и патриотическую программу для детей, чьи прадеды приютили детей из Ленинграда в ауле в Карачаево-Черкесской Республике. Были спасены 32 ребенка, среди которых 31 мальчик и одна девочка.

В апреле 1942 года беженцев из Ленинграда отправили на Кавказ. У горских народов тогда существовал кодекс «АдыгэХабзе». Они следовали ему и спасли сотни детей и взрослых во время фашисткой оккупации. При этом все понимали, что из-за такого фашисты могут уничтожить весь их аул Бесленей.

Дети потомков спасителей побывали в Северной столице с 5 по 10 мая. Они посетили различные музеи, посетили Кронштадт, Эрмитаж, встретились в Смольном с представителями правительства Петербурга. Кроме этого, подростков отвезли на футбольный матч «Зенита» и «Спартака». Они побывали и на параде Победы 9 мая.