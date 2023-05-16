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НовостиОбщество16 мая 2023 14:40

Электромобиль E-Neva и микрокар L-type будет производить Обуховский завод в Петербурге

На переоснащение завода Toyota потратят 35-37 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На переоснащение завода Toyota потратят 35-37 млрд рублей.

На переоснащение завода Toyota потратят 35-37 млрд рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два электромобиля начнут выпускать на бывшей площадке Toyota в Петербурге. «Обуховский завод» уже подготовился к запуску серийного производства. Об этом стало известно накануне. О работе предприятия 16 мая пишут «Ведомости».

- На заводе будут выпускать электрический кроссовер E-Neva и микрокар L-type, который в частности будет использоваться службами доставки, - сообщило изданиею

Известно, что на переоснащение производственной площадки уйдет от 35 до 37 миллиардов рублей. В 2026 году предприятие планирует выпускать 60 тысяч электрокаров в год и 14 тысяч микрокаров.

Машина L-type сможет разгоняться только до 90 километров в час. Она будет предназначаться для коротких поездок. Без дополнительной подзарядки автомобиль сможет проезжать 183 километра. В комплекте будут продавать шесть батарейных модулей, на замену которых уходит 3-5 минут.