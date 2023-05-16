Суд арестовал петербуржца за попытку зарезать в больнице возлюбленную из-за ревности. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Калининский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который из-за ревности пытался убить свою возлюбленную. Сначала он жестоко избил ее в троллейбусе на глазах у пассажиров, а потом наведался в больницу, чтобы довести дело до конца. Он успел изрезать беспомощную петербурженку ножом, но его спугнули охранники.

- Мужчину задержали 16 мая. В этот же день предъявили обвинение. Свою вину он признал, а суд арестовал злоумышленника на два месяца. В следственном изоляторе он будет, как минимум, до 14 июля, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, от смерти женщину спасли врачи больницы, в которую она попала после избиения в троллейбусе. Горе-ухажер успел ударить ее ножом не менее трех раз. А во время первого нападения он был пьян. Своим поведением шокировал пассажиров общественного транспорта.