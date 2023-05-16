Спасатели помогли бездомной собаке выбраться из заброшенного подвала в Ленобласти

Пес скулил и отчаянно звал на помощь. Фото: vk.com/gku_lenoblpozhspas

Сотрудники Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы помогли бездомной собаке выбраться из заброшенного подвала. Песик не мог самостоятельно спастись и отчаянно звал на помощь. Инцидент случился в поселке Бегуницы Волосовского района 16 мая. Об этом пишет Online47.ru.

- После поступившего в экстренные службы сообщения о случившемся на место происшествия оперативно прибыла дежурная смена 120 пожарной части Волосовского отряда «Леноблпожспас», - пишет издание.

Бедного напуганного песеля быстро достали из заброшенного подвала бесхозного частного дома. Питомец с благодарностью взглянул на спасителей и отправился по своим делам. Сейчас с ним все хорошо: его жизни и здоровью ничего не угрожает.