Забег «Петров Первых» пройдет в Петербурге в честь 320-летия города. Фото: Александр Глуз/«Петербургский дневник»

В Приморском парке Победы 28 мая пройдет забег «Петров Первых». Участники в костюмах императора пробегут дистанцию протяженностью 320 метров. Забег состоится в честь 320-летия Петербурга. Об этом 16 мая пишет «Петербургский дневник».

- В прошлом году на старт вышли два десятка горожан в треуголках, сюртуках, жабо и камзолах, - сообщает издание.

Шуточный забег тогда прошел в рамках другого благотворительного забега. В нем приняли участие более 700 человек. Среди них были как профессионалы, так и любители. В беге на короткую дистанцию поучаствовали желающие возрастом от 16 до 80 лет, в том числе бегуны из Германии, Китая и Южной Кореи.

Организатором благотворительного забега стало издание «Петербургский дневник». На вырученные деньги закупили медоборудование для ребенка из хосписа.