300 млн рублей потратили на расчистку реки Карповки в Петербурге

300 млн рублей потратили на расчистку реки Карповки с 2020 по 2023 годы. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В Петербурге продолжают чистить реку Карповку. Комплексные работы на водном пути начались еще в далеком 2020 году. А полностью завершат их только спустя три года. Как стало известно, всего город потратил более 300 миллионов рублей для того, чтобы освежить реку. Кстати, 100 из них привлекли из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Русло Карповки пересекает большое количество инженерных коммуникаций, что существенно влияет на длительность выполнения работ, – уточнили в пресс-службе правительства.

Комитет по природопользованию также продолжает очищать и другие центральные водные артерии города. Так, в текущем году начнут приводить в порядок акваторию Пряжки. На ней дноочистительные процедуры последний раз проводились в 2006-2007 годах. В этом году с из реки, предположительно, достанут около 18 тысяч кубов донных отложений. Это позволит значительно оздоровить экосистему Северной столицы.