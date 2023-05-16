Продолжительность жизни составила 76,53 года в Петербурге в 2023 году

Продолжительность жизни составила 76,53 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга пора выпускать курсы возрастного роста: Северная столица занимает первое место среди городов России по продолжительности жизни. К январю-февралю 2023 года этот показатель достиг уровня в 76,53 года. А в прошлом, 2022 году в Северной столице показатель «ожидаемой продолжительности жизни при рождении» составил 75,80. В это же время по стране он оказался меньше почти на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Общая смертность, несмотря на эпидемеологическую ситуацию, снизилась больше чем на четверть, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, все меньшее количество людей в Петербурге, как добавили в Смольном, умирают от злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Власти города на Неве также отметили, что на показатель смертности влияет и профилактические осмотры, и диспансеризация. Поэтому план по проведению подобных мероприятий среди взрослого населения равняется почти трем миллионам человек.