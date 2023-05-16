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НовостиПроисшествия16 мая 2023 18:51

Пожар уничтожил квартиру на пересечении Бойцова и Фонтанки в Петербурге

Из пожара эвакуировали 15 человек
Элеонора КУРЮМОВА
Пожар уничтожил квартиру на переулке Бойцова и Фонтанки.

Пожар уничтожил квартиру на переулке Бойцова и Фонтанки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 16 мая дотла сгорела трехкомнатная квартира в Адмиралтейском районе Петербурга. Как стало известно, очевидцы сообщили в 18:45 о стремительно распространяющемся пламени в одном из домов. Пожар занял помещение, находящееся на пересечении набережной Фонтанки и переулка Бойцова. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и принялись тушить разбушевавшуюся стихию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Из опасной зоны спасатели эвакуировали 15 человек, – уточнили в пресс-службе.

Как позже уточнили в МЧС, огонь уничтожил жилые комнаты в отдельной квартире на третьем этаже одного из жилых домов. Из 90 «квадратов» площади помещения пламя заняло 60. И останавливаться даже под напором пожарных не собиралось. Кроме того, этажом выше загорелись перекрытия. К счастью, никто не пострадал. Но спустя почти час пожар удалось только локализовать усилиями бригады сотрудников МЧС из 17 человек.