Пожар уничтожил квартиру на пересечении Бойцова и Фонтанки в Петербурге

Пожар уничтожил квартиру на переулке Бойцова и Фонтанки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 16 мая дотла сгорела трехкомнатная квартира в Адмиралтейском районе Петербурга. Как стало известно, очевидцы сообщили в 18:45 о стремительно распространяющемся пламени в одном из домов. Пожар занял помещение, находящееся на пересечении набережной Фонтанки и переулка Бойцова. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и принялись тушить разбушевавшуюся стихию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Из опасной зоны спасатели эвакуировали 15 человек, – уточнили в пресс-службе.

Как позже уточнили в МЧС, огонь уничтожил жилые комнаты в отдельной квартире на третьем этаже одного из жилых домов. Из 90 «квадратов» площади помещения пламя заняло 60. И останавливаться даже под напором пожарных не собиралось. Кроме того, этажом выше загорелись перекрытия. К счастью, никто не пострадал. Но спустя почти час пожар удалось только локализовать усилиями бригады сотрудников МЧС из 17 человек.