В трех районах Петербурга частично перекроют дороги из-за ремонта с 18 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение транспорта изменится в трех районах Петербурга из-за дорожных работ. Ремонтировать будут улицы в Московском, Невском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Просим заранее планировать маршрут с учетом участков, на которых проводятся дорожные работы, – уточнили в пресс-службе правительства.

Как стало известно, продлят ограничения прежде всего в Московском районе. Здесь с 18 по 31 мая движение транспорта изменится по Дизельному проезду. Кроме того, до 19 июля трудности для автолюбителей возникнут на участке от Среднерогатской улицы до Московского шоссе. Полностью закроют дороги также в направлении от Московского шоссе до улицы Ленсовета.

В Невском районе на три ночи из-за обновления инженерных сетей движение ограничат от набережной Обводного канала до улицы Профессора Качалова. В центре города будут прокладывать новый электрокабель. Поэтому до 11 июня движение изменится по Апраксину переулку, до 9 июня – по Бородинской улице у набережной реки Фонтанки.