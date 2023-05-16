Без вести пропавшую 91-летнюю пенсионерку ищут в Ленобласти

Без вести пропавшую 91-летнюю пенсионерку ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Иногда волонтеры «ЛизыАлерт» сталкиваются с особенно тяжелыми задачами. В такие моменты на ориентировках, как правило, появляются пометки об особенностях пропавших. Разыскиваемая волонтерами 91-летняя пенсионерка из Ленобласти, как раз-таки, один из таких случаев. Как стало известно, женщина ушла из дома 14 мая и ее местоположение по-прежнему неизвестно. Более того, у пропавшей возможна потеря памяти. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда из Петербурга.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным спасатели.

Они также уточнили, что женщина невысокого роста – около 160 сантиметров. Из особых примет: карие глаза и седые волосы. Но вот в чем пенсионерка покинула дом, расположенный в деревне Рудная Горка – неизвестно. Сообщить всю известную информацию можно, как всегда, на телефоны горячей линии 8 800 700 54 52 или 112. Также с добровольцами на связи инфорг Дарья 8 952 373 23 25.