Истощенную нерпу нашли в Невском лесопарке в Петербурге

Нерпа дожидалась спасателей в машине добровольцев. Фото: vk.com/sealrescue

Еще одну маленькую и истощенную нерпу нашли во второй половине дня, 16 мая. Измученный тюлененок сидел рядом с водой в Невском лесопарке. Малыш даже не попытался скрыться, когда обнаружившие его очевидцы вплотную подошли к животному. Видео с пострадавшим детенышем и сообщение о поиске добровольцев появилось в сообществе Фонда друзей балтийской нерпы.

– Очевидцы с места ушли. Нам съездить посмотреть на сидящую у воды нерпы далеко и обидно, если уплывет перед носом, – рассказали авторы поста в сообществе «Спасение тюленей».

Они также попросили добровольцев, находящихся рядом, дойти до пострадавшего малыша. Что собственно и сделали одни из местных жителей. Нерпочку посадили в багажник, где она дожидалась специалистов из Фонда. Как сообщила снявшая ролик с тюленем женщина, у животного на лицо проблемы с глазами и, предположительно, повреждена одна ласта. Сейчас животное отправили на реабилитацию.

Напомним, что если вы заметили оказавшегося в беде тюленя, необходимо сообщить о нем сотрудникам Фонда по телефону 8 812 699-23-99.