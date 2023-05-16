Машина сгорела в мощном пожаре на Пулковском шоссе в Петербурге

Машина сгорела в мощном пожаре на Пулковском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Вечер 16 мая не задался у одного из автолюбителей из Петербурга. Его машину, припаркованную у 42-го дома на Пулковском шоссе, охватил мощный огонь. Сначала очевидцы учуяли что-то неладное. А после увидели огромные клубы дыма, исходящие от автомобиля. К слову, черные облака заметили даже жильцы удаленных от парковки домов. Свидетели происшествия передали информацию спасателям в 21:25. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

Оперативно прибывшие спасатели принялись тушить разъяренное пламя. Как сообщили сотрудники МЧС, в машине сгорели абсолютно все детали, которые только могли сгореть. Только через полчаса пожар удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать десять спасателей. Но причины, по которым автомобиль мог вспыхнуть до сих пор неизвестны.