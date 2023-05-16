Жесткое ДТП произошло между легковушкой и грузовиком на Волхонском шоссе в Ленобласти

Жесткое ДТП произошло между легковушкой и грузовиком на Волхонском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня 16 мая на Волхонском шоссе в Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Легковушка модели Nissan Almera столкнулась с грузовиком. Перед машины оказался смят буквально, как консервная банка. Хозяин иномарки сообщил о столкновении в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– За рулем автомобиля находился мой друг. Он получил небольшие повреждения, – уточнил владелец машины в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

К счастью для всех участников ДТП, находившийся за рулем «Ниссана» мужчина был пристегнут, а при столкновении вовремя сработали подушки безопасности. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Как сообщает автовладелец пострадавшей машины, столкновение произошло по вине водителя большегруза. Находившийся за рулем фуры мужчина не убедился в безопасности своего маневра: он выезжал со второстепенной дороги на главную. Как стало известно, он свою вину не признает. После долгих разбирательств инспекторы составили протокол и назначили слушание на 18 мая.