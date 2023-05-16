259 издательств поучаствуют в Книжном салоне в Петербурге

18-й книжный салон пройдет в Северной столице с 18 по 21 мая. Фото: t.me/Piotrovsky

Подготовка к открытию 18-го книжного салона идет в Петербурге полным ходом. В литературном мероприятии в 2023 году примут участие 259 издательств. К слову, пройдет оно с 18 по 21 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

– Книжный городок займет целых 15 тысяч квадратных метров. Четыре павильона соединит терраса, на которой можно будет фотографироваться, – уточнил чиновник.

Он также сообщил, что власти Петербурга активно поддерживают индустрию. Так, в этом году для участников отменили регистрационный взнос. Кроме того, каждому из них предоставят оборудованный стенд.

Как стало известно, в программу салона включили множество мероприятий, в том числе и для детей. Отдельно откроется секция, посвященная творчеству поэтов и писателей-участников спецоперации. Кроме того, будет работать и блок, созданный в честь 100-летия Расула Гамзатова и 200-летия Александра Островского.

Кстати, жители и гости города снова смогут бесплатно отправить с Дворцовой площади открытку в любую точку России.