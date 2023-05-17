Тройняшки родились в Перинатальном центре в Ленобласти

Тройняшки родились в Ленобласти. Фото: t.me/komzdravlenobl

В маленькой семье из Ленобласти случилось большое прибавление. Накануне у местной жительницы родились тройняшки. Как стало известно, Веронике и сотрудникам Гатчинского Перинатального центра удалось сохранить беременность до 36 недель. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

– Такой срок весьма внушительный и почти рекордный. Как правило, такие малыши рождаются раньше: на сроке от 32 до 34 недель, – уточнили в пресс-службе.

В комитете также уточнили, что родились сестрички через плановое кесарево сечение. Девочек принимали сразу три бригады неонатологов. Кстати, малышки родились с разницей в минуту, а по весу ничуть не уступают другим деткам. Сейчас тройня находится на втором этапе выхаживания. Как сообщили медики, им нужно еще немножко подрасти и окрепнуть перед выпиской домой.