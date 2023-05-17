Расстрелявшего бытовую технику жителя Ленобласти задержали росгвардейцы

Расстрелявшего бытовую технику 20-летнего парня задержали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кажется, что в бытовых ссорах нет ничего удивительного. Но только в том случае, если они происходят не в Петербурге. Так, утром 16 мая конфликт случился между отцом и сыном из Шлиссельбурга. Для большей весомости своих аргументов молодой человек решил несколько раз выстрелить из пневматического пистолета по бытовой технике. Росгвардия таким доводам не поверила и задержала парня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти.

– Бытовая ссора произошла около 9:30 утра в частном доме в Безымянном переулке, – уточнили правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, пожаловались на юношу даже не соседи. Правоохранителям о неадекватном поведении сына рассказал раздосадованный 47-летний отец. Конечно же, пистолет модели «Glock 22», калибром 4,5 миллиметра у 20-летнего хулигана изъяли. И аргументировать свои действия ему пришлось уже в отделении полиции. К слову, подобное оружие не подлежит лицензированию.