Синоптик из Петербурга назвал «историческим» снег в мае 2023 года

Синоптик из Петербурга назвал «историческим» снег в мае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую пятницу на метеостанции в Петербурге сменился лидер. Синоптики отметили 13-й за историю, десятый полноценный, а также третий в 21-м веке случай формирования майского временного снежного покрова. Об особенностях выпавших в последний весенний месяц осадков рассказал метеоролог Павел Иванов в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом».

– На главной метеостанции Северной столицы за всю историю отмечено лишь 12 случаев формирования снежного покрова в мае, – уточнил специалист в беседе с изданием.

Как сообщил Иванов, снег поздней весной в городе на Неве появляется почти ежегодно. Но холодное одеяло возникает гораздо реже. В трех из зафиксированных случаев белые хлопья покрывали менее половины площади метеостанции. Следовательно, формально не отмечались. Подобные погодные шутки наблюдались и в 2007 году. А вот выпавший накануне снег ранним утром вырос всего на полсантиметра, но полностью скрыл собой почву.