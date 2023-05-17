Уголовное дело возбудили из-за сообщений о незаконной свалке в Ленобласти

Уголовное дело возбудили из-за сообщений о незаконной свалке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях накануне появилась информация о незаконной свалке бытовых и строительных отходов, а также продуктов нефтепереработки. Как стало известно, расположился мусорный полигон на территории села Низино в Ленобласти. Из-за этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

– Ранее владельца свалки оштрафовали на несколько миллионов. Но приставы не торопились взыскивать деньги с нарушителя, – уточнили в ведомстве.

Как выяснили следователи, в марте 2023 года администрация сельского поселения вообще отозвала иск об изъятии земельного участка, где находится свалка. Местные жители, тем временем, обеспокоены загрязненной водой, которая стекает с полигона в Троицкий ручей. Оттуда, как выяснилось, она попадает на территорию музейного комплекса и в Финский залив, ухудшая состояние окружающей среды.