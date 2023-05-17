Крысы забрались в квартиры многоэтажного дома в Новом Девяткино. Фото: vk.com/9online

Крысы наступают на многоэтажный дом в Новом Девяткино. Хозяева квартир в жилом комплексе бьют тревогу и беспрерывно меняют кофры в санузле. Информация об этом появилась в соседском сообществе в социальной сети ВКонтакте «Девяткино online».

– Помоек им уже мало! Всё газоны перед домами в норах. Теперь уже и в дома пошли, – возмущается одна из жительниц дома.

С ее слов, незваные гости пробираются в квартиры через канализационные трубы. Женщина также рассказала, что за последнее время поменяла три гофры. Каждая из них была погрызана крысами. По ее мнению, выгнать хвостатых вредителей из квартир недостаточно: необходимо проводить дератизацию и на территории вокруг домов. Как стало известно, управляющая компания и местная администрация уже в курсе, что здание многоэтажки активно штурмуют грызуны.