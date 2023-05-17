Дожди накроют Петербург во второй половине дня 17 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова тепло и пасмурно. Облачная погода, которая образовалась в городе в последние дни, не дает солнцу устроить настоящую летнюю жару, хотя температура воздуха очень даже высока. Так, 17 мая 2023 года, в Северной столице снова стоит ждать дождей во второй половине дня. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем в Петербургу потеплеет до плюс 21-23 градусов, по Ленинградской области 19-24 градуса выше нуля. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый.

В четверг кратковременные дожди и чуть прохладнее.