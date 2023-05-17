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НовостиОбщество17 мая 2023 5:06

Дожди накроют Петербург во второй половине дня 17 мая

Температура воздуха вновь поднимется до плюс 23 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дожди накроют Петербург во второй половине дня 17 мая

Дожди накроют Петербург во второй половине дня 17 мая

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова тепло и пасмурно. Облачная погода, которая образовалась в городе в последние дни, не дает солнцу устроить настоящую летнюю жару, хотя температура воздуха очень даже высока. Так, 17 мая 2023 года, в Северной столице снова стоит ждать дождей во второй половине дня. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем в Петербургу потеплеет до плюс 21-23 градусов, по Ленинградской области 19-24 градуса выше нуля. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый.

В четверг кратковременные дожди и чуть прохладнее.