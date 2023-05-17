Три машины сгорели на Пулковском шоссе Петербурга в ночь на 17 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 17 мая 2023 года сгорели сразу три автомобиля. Пожар произошел в четвертом часу ночи на Пулковском шоссе. Как только сигнал о возгорании поступил на пульт экстренной службы, бригада спасателей выехала на место. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 3:16 часов поступило сообщение о пожаре в доме 24, корпус 2, по Пулковскому шоссе. По адресу сгорели сгораемые части трех легковых автомобилей, повреждены пламенем два припаркованных рядом легковых автомобиля, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем боролись сразу десять человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Они управились менее чем за полчаса.

В итоге пострадавшими оказались пять автомобилей. По какой причине возник пожар, теперь предстоит установить специалистам.