Новый конкурс на проектирование восьми станций метро проведут в Петербурге

В Петербурге повторно пройдут конкурсы на проектирование восьми станций метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются провести новый конкурс на проектирование восьми станций метро. Речь идет о новых станциях на строящейся Красносельско-Калининской линии от "Путиловской" до "Каретной". Ранее такой же конкурс был уже объявлен еще в феврале, однако после его сняли. Об этом 16 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Новый конкурс объявят в течение недели, а стартовая цена контракта в этот раз составит 1,8 миллиард рублей. Согласно новым условиям, разработку проектной и рабочей документации победившей компании нужно будет завершить до осени 2026 года, - пишет издание.

Отмечается, что сдача проектов должна пройти в несколько этапов. Так, часть документации пойдет на экспертизу уже в этом году.

Напомним, что уже летом в Петербурге собираются возобновить прокладку северного участка Невско-Василеостровской.