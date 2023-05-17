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НовостиОбщество17 мая 2023 6:21

«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Адмиралтейском районе Петербурга 17 мая

Местных жителей просят не приближаться к местам разлива воды
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в Адмиралтейском районе города

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в Адмиралтейском районе города

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершился отопительный сезон и наступил новый сезон гидравлических испытаний на теплосетях. Так, в Адмиралтейском районе у многих жителей уже отключили дома горячую воду. Это связно с тем, что 17 мая 2023 года компания "Теплосеть" проведет испытания в районе на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры, - рассказали в компании.

Во время проверок температура воды не будет превышать 40 градусов. Тем не менее, прохожих просят не подходить к возможным местам вытекания воды.

Проверки пройдут по всем Красноармейским улицам, на Гороховой, Садовой, Подъяческих, Вознесенском и других улицах района.