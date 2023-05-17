Более 1300 школ Петербурга получили сообщения о минировании

Лжеминеры заставили полицию обследовать 1366 школ в Петербурге и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Школы Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили массовую рассылку о минировании. 16 мая 2023 года с утра в службу 112 стали поступать сообщения о том, что учебные заведения находятся под угрозой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На электронные почты заведений городе и области с трех электронных адресов поступили три анонимных сообщения о заминировании, - рассказал источник.

Сотрудники полиции оперативно стали выезжать в учебные заведения. В общей сложности в течение дня стражи порядка обследовали более 1,3 тысяч школ по городу и области. В 26 учебных заведениях была проведения эвакуация, на улицу вывели более 12,5 тысяч человек.

В ходе обследования объектов взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Работы продолжались до 20 часов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.