Мужчина домогался до 16-летней девушки в метро Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, который приставал к 16-летней девушке на станции метро «Площадь Александра Невского». Все произошло днем 16 мая. Пострадавшая обратилась в полицию в Центральном районе Петербурга. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- У специалистов есть только приметы злоумышленника. На вид ему от 25 до 30 лет. Он невысокого роста: примерно 165-170 сантиметров. Худощавого телосложения, - рассказал источник.

Известно, что мужчина был одет в черную джинсовую куртку с коричневым воротником, темные штаны. При себе у него была сумка через плечо. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.