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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:14

Мужчина домогался до 16-летней девушки в метро Петербурга

Его ищут полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина домогался до 16-летней девушки в метро Петербурга.

Мужчина домогался до 16-летней девушки в метро Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, который приставал к 16-летней девушке на станции метро «Площадь Александра Невского». Все произошло днем 16 мая. Пострадавшая обратилась в полицию в Центральном районе Петербурга. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- У специалистов есть только приметы злоумышленника. На вид ему от 25 до 30 лет. Он невысокого роста: примерно 165-170 сантиметров. Худощавого телосложения, - рассказал источник.

Известно, что мужчина был одет в черную джинсовую куртку с коричневым воротником, темные штаны. При себе у него была сумка через плечо. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.