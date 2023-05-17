Пиотровский опроверг слухи о запрете выступления писателя Пелевина на книжном салоне на Дворцовой

Пиотровский прокомментировал слух о выступлении Пелевина на Книжном салоне в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал слухи об отмене выступления Александра Пелевина на Книжном салоне, который пройдет на Дворцовой площади с 18 по 21 мая 2023 года. Он отметил, что писатель не подавал заявку организаторам, поэтому и отмены никакой не было. Об этом Пиотровский сообщил в своем Телеграм-канале.

- Сегодня программа полностью сформирована и опубликована, и там его выступления нет. Мы никак не влияем на содержание и списки выступающих на различных мероприятиях в рамках салона. Это значит, что Александр может принять участие, если у него есть соответствующие договоренности с участниками салона, - пояснил Пиотровский.

Также он добавил, что в этом году в рамках поддержки представителей книжной индустрии отменен регистрационный взнос. Для участия необходимо было только подать заявку организаторам.