Четыре автобусных маршрута в Петербурге изменят движение на время SPbTransportFest 20 мая

Четыре автобусных маршрута в Петербурге изменят движение 20 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 18 по 20 мая 2023 года состоится очередной Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest, который является одним из знаковых и главных отраслевых событий года в городе. В связи с этим в последний день фестиваля будут введены ограничения на улицах, а четыре автобусных маршрута изменят свои трассы. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- 20 мая с 6:00 до 15:00 часов будут внесены изменения в трассы четырех автобусных маршрутов № 100, 158, 220 и 261, - отметили в комитете.

Так, автобус №100 будет двигаться от конечной остановки на Наличной улицы по действующей трассе до улицы Кораблестроителей, далее по улице Нахимова и снова на свою трассу. Автобус №158 также после Кораблестроителей свернет на Мичманскую улицу и далее до конечной остановки. Автобус №220 также после Кораблестроителей отправится на Мичманскую и вернется на свою трассу. Автобус №261 тоже буде двигаться по улице Кораблестроителей до Прибалтийской.