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НовостиОбщество17 мая 2023 7:24

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о резком похолодании 18 мая

К счастью, холодно будет всего один день
Анастасия НУРАДИЛОВА
Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о резком похолодании 18 мая

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о резком похолодании 18 мая

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о похолодании в Петербурге 18 мая. К счастью, холод придет в город всего на сутки. Воздух прогреется максимум до 15 градусов. Об этом синоптик сообщил в своем телеграмм-канале в среду.

- Завтра утром установится западный ветер, довольно свежий до 7-12 метров в секунду, и начнется похолодание, поэтому максимальная температура днем в Санкт-Петербурге не превысит в прибрежных районах города плюс 12 градусов, - говорится в сообщении.

Похолодание начнется уже сегодня вечером. Ожидается сильный дождь. Зато в пятницу в Северной столице снова станет потеплее. В выходные воздух прогреется до 20 градусов и выше. Но дожди будут лить до самого понедельника.