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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:30

У безработной жительницы Петербурга украли 8,5 млн рублей

Женщина оставила пакет с деньгами на кухонном столе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Из съемной квартиры в Приморском районе унесли 8,5 миллионов рублей

Из съемной квартиры в Приморском районе унесли 8,5 миллионов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у безработной жительницы города украли 8,5 миллионов рублей. 45-летняя женщина, проживающая в съемной квартире дома 21/2 по улице Сизова Приморского района вечером 16 мая 2023 года обратилась в полицию и сообщила, что ее обокрали. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам женщины, накануне в период с 10:30 до 16:45 неизвестный неустановленным способом проник в однокомнатную квартиру на 6 этаже 20-этажного дома и похитил 8,5 миллионов рублей. Деньги хозяйка оставила в пакете на кухне, - рассказал источник.

Полиция осмотрела квартиру. Двери и окна повреждены не были. Сейчас стражи порядка изучают видео с камеры наблюдения, которая установлена на входе в парадную дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.