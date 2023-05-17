Автомобиль сбил двух 15-летних девочек на самокате в Кудрово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием двух подростков на самокате. Все произошло в Кудрово около шести часов вечера 16 мая. Водитель «Чери Тигго» ехал по Ленинградской улице.

- Под колеса автомобиля попал самокат, на котором находились двое подростков. Обоим по 15 лет, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из-за аварии одну из пострадавших девочек позже отпустили с незначительными травмами в удовлетворительном состоянии. А ее подругу отвезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.