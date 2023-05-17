Грабитель жестоко избил 78-летнюю петербурженку и отобрал ее сумку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали грабителя, который напал на 78-летнюю пенсионерку в Московском районе Северной столицы. Женщина обратилась в больницу сама 13 мая. Врачи помогли ей и отпустили ее домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейским женщина рассказала, что напротив подъезда на нее напал неизвестный. Это произошло на проспекте Гагарина. Злоумышленник пытался отобрать у нее сумку и избил ее, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». 16 мая полицейские задержали подозреваемого на Варшавской улице. Им оказался 35-летний петербуржец. Расследование уголовного дела продолжается.