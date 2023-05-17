Электричка сбила насмерть мужчину в Петербурге

Поезд сбил насмерть мужчину в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами электропоезда. Все произошло вечером 16 мая 2023 года. В пять часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций Саперная-Ижора электропоездом сообщением «Невдубстрой-Обухово» совершен наезд на человек.

- По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электрички успел его заметить, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

В результате удара мужчина погиб на месте. Им оказался 59-летний местный житель.

На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Горожанам напоминают, что переходить железнодорожные пути в неположенном месте - опасно для жизни.