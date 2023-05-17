Продажи китайских автомобилей Kaiyi стартовали в Петербурге. Фото: "Прагматика"

В Петербурге появился новый дилерский центр китайского автомобильного бренда Kaiyi. Его открыла компания «Прагматика». Накануне там стартовали продажи седана С-сегмента Kaiyi E5. Длина переднеприводного автомобиля – 4,66 метров. Машину производят на заводе «Автотор» в Калининградской области.

- Первая партия машин уже поступила в дилерский центр. На 14 машин из 55 доступных уже заключили контракты, - сообщили в пресс-службе «Прагматики».

Самая дорогая комплектация этого седана называется Luxury. Такой автомобиль обойдется покупателю в 1 миллион 959 тысяч рублей.

В 2023 году компания планирует продать 800 автомобилей Kaiyi. Среди них не только Е5, но и кроссовер Х3, продажи которого начнутся уже летом.