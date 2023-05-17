В Петербурге планируют закрыть дворы в районах платной парковки

В Петербурге собираются закрыть дворы в районах платной парковки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платные парковки стремительно появляются в ключевых районах города, а водители ищут способы избежать их, чтобы не платить за стоянку. Самые изощренные паркуются во дворах. Депутаты выясняют, как можно решить эту проблему. Как одно из решений – установка шлагбаумов во дворах.

- В федеральном законодательстве отмечено, что должен быть доступен проход через двор, а не проезд. Необходимо принять порядок, который позволит жителям согласовывать установку шлагбаума, оставив проход, который определяет закон, и перекрыв проезд, - отметила депутат Наталия Астахова.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что тогда к работе придется привлечь сотрудников комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Вопрос о парковках во дворах еще будет прорабатываться. Следующее заседание рабочей группы запланировано на июнь.