Мужчина устроил стрельбу из-за дорожного конфликта в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга мужчина открыл стрельбу из-за дорожного конфликта. Инцидент произошел утром 16 мая 2023 года в Адмиралтейском районе. В полицию позвонил 27-летний мужчина, который рассказал, что по его автомобилю "Чери Тиго" стрелял водитель "Шевроле Тахо", с которым у него произошел конфликт. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина пояснил, что по его машине стреляли у дома 11/3 по 6-й Красноармейской улице после словесной перепалки. После этого второй водитель скрылся, - рассказали в полиции.

Вскоре по горячи следам сотрудники полиции у дома 15 по 6-й Красноармейской задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Петербурга. В его сумки обнаружили аэрозольное устройство.

По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится проверка.