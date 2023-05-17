Четыре мужчины развратили 13-летнюю девочку в Ленинградской области

Полиция разыскивает четырех мужчин за развращение 13-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разбирается в бурной интимной жизни 15-летней девочки. Во время беседы с воспитателем в службе по делам несовершеннолетних жительница Волосовского района призналась в том, что с 13 лет ведет взрослую жизнь с мужчинами. За пару лет ее развратили как минимум четыре человека. Об этом 17 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочка рассказала, что в 13 лет у нее были интимные отношения с двумя мужчинами. Спустя год у нее было еще один человек. В начале 2023 года ее развратил четвертый мужчина, - рассказал источник.

Подросток заверила, что все происходило по обоюдному согласию, однако по закону мужчины не имели права вступать с ней в интимные отношения.

После этого в полицию самостоятельно прибыли двое подозреваемых. Один 38-летний безработный, второй 26-летний скотник на ферме. Их опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Двоих других мужчин разыскивают.