Две экспозиции станут бесплатными в музее «Царское Село» 18 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный день музеев будут отмечать 18 мая. Некоторые учреждения не остались в стороне и сообщили о бесплатных билетах в этот день. Кроме Эрмитажа, о такой инициативе рассказал государственный музей-заповедник «Царское Село». Две экспозиции станут там бесплатными 18 мая.

- Бесплатные билеты будут доступны в павильон «Арсенал» в Александровском парке и в «Дежурную конюшню», где работает постоянная экспозиция «Придворный экипаж в Царском Селе», - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Взять бесплатные билеты можно в кассах в день посещения. Павильон «Арсенал» будет работать с 10 до 18 часов, но касса и вход закроются уже в 17 вечера. По такому же графику открыта экспозиция «Придворный экипаж в Царском Селе».