Мужчина зарезал отчима из-за ссоры в Ленобласти

Следователи разбираются в деле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчину подозревают в убийстве отчима. По версии следствия, он напал на близкого человека из-за ссоры: отчим и пасынок выпивали вместе. 31-летнего мужчину задержали. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- В городе Высоцк в квартире было найдено тело мужчины с колото-резаным ранением груди, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства, причины и условия, которые повлияли на совершение преступления.