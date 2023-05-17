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НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:15

Мужчина зарезал отчима из-за ссоры в Ленобласти

Тело погибшего нашли в квартире
Анастасия НУРАДИЛОВА
Следователи разбираются в деле.

Следователи разбираются в деле.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчину подозревают в убийстве отчима. По версии следствия, он напал на близкого человека из-за ссоры: отчим и пасынок выпивали вместе. 31-летнего мужчину задержали. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- В городе Высоцк в квартире было найдено тело мужчины с колото-резаным ранением груди, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства, причины и условия, которые повлияли на совершение преступления.